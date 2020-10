Hannover

CDU verschiebt Landesparteitag wegen Corona auf den Januar

27.10.2020, 14:06 Uhr | dpa

Die CDU in Niedersachsen hat wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Infektionen ihren für den 7. November geplanten Landesparteitag abgesagt. Stattdessen solle es im Januar einen digitalen Parteitag und im frühen Sommer 2021 einen klassischen Parteitag mit der Neuwahl des Landesvorstandes geben, teilte die CDU am Dienstag mit.

Der Parteitag war zunächst von Lingen nach Hannover verlegt und auf einen Tag gekürzt worden; dann sollte er zuletzt dezentral an vier Orten gleichzeitig abgehalten werden, um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus unter den 424 Delegierten zu senken.

"Mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen wollen wir aber kein unnötiges Risiko eingehen", erläuterte der CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann den Beschluss des Landesvorstandes. "Wir haben bei der Entscheidung nicht nur die aktuellen Infektionszahlen in den Blick genommen, sondern auch die steigende Anzahl von Covid-19-Patienten, die inzwischen in Krankenhäusern behandelt werden müssen." Insbesondere in den kommenden Tagen und Wochen sei absolute Vorsicht geboten.