Hannover

IHK informiert Betriebe über Corona-Auflagen

02.11.2020, 11:21 Uhr | dpa

Angesichts der neuen coronabedingten Einschränkungen will die Industrie- und Handelskammer (IHK) in Niedersachsen betroffene Unternehmen über die Auflagen informieren. Es seien eine Hotline eingerichtet und Infos auf einer Sonderseite im Internet gebündelt worden, teilte die IHK-Region Hannover am Montag mit. Experten sollen dort über die betriebliche Umsetzung der neuen Corona-Verordnung und über die angekündigte November-Nothilfe mit einer Umsatzerstattung von bis zu 75 Prozent beraten. Am Montag begann in ganz Deutschland ein vierwöchiger Teil-Lockdown, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. In allen Bundesländern gelten entsprechende Verordnungen.