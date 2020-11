Hannover

Niedersachsen sendet 1400 Landesbeamte in Gesundheitsämter

02.11.2020, 15:37 Uhr | dpa

Niedersachsen entsendet bis zu 1400 Landesbeamte in die kommunalen Gesundheitsämter, um die Kontaktnachverfolgung bei Corona-Infizierten zu gewährleisten. "Das ist nun eine ganz entscheidende Phase und eine Kraftanstrengung, die Schlimmeres verhüten soll", erklärt Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Montag. Je Gesundheitsamt bedeute dies eine befristete Verstärkung von mindestens 20 bis 30 Mitarbeitern. Die zusätzlichen Kräfte sollen den Gesundheitsämtern vom 9. November an schrittweise zur Verfügung stehen, möglichst sollen die Helfer vom Homeoffice aus arbeiten. "Ziel unserer Anstrengungen muss es sein, dass Infektionsgeschehen wieder zu stabilisieren und unter Kontrolle zu bekommen", sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD).