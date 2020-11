Hannover

Muslimischer Landesverband verurteilt Anschlag von Wien

03.11.2020, 19:00 Uhr | dpa

Bestürzt hat der muslimische Landesverband in Niedersachsen auf den Terroranschlag von Wien reagiert. "Wir verurteilen den Missbrauch und die Instrumentalisierung unserer Religion und stellen uns entschieden gegen jede Form der gewalttätigen oder gewaltverherrlichenden Vereinnahmung der göttlichen Botschaft", sagte der Schura-Vorsitzende Recep Bilgen am Dienstag in Hannover. "Die feigen Anschläge auf unschuldige Menschen erschüttern uns zutiefst." Der Anschlag richte sich nicht gegen die Wiener, sondern gegen alle, "unsere Gesellschaft, auf unser Zusammenleben, auf unsere Werte und unsere Religion".

Der Verbandsvorsitzende kündigte Schritte gegen Extremismus an. "Wir werden uns noch aktiver und entschlossener gegen den Missbrauch und die Instrumentalisierung unserer Religion, gegen Rassismus und Extremismus jeglicher Art einsetzen und unsere gemeinsamen Werte der Achtung des Friedens und des Respekts vor jedem Menschen, egal welcher Herkunft, Religion oder Weltanschauung verteidigen."