Hannover

Polizei warnt vor Wohnungseinbrüchen in dunkler Jahreszeit

13.11.2020, 14:28 Uhr | dpa

Die Fallzahlen sinken zwar seit einigen Jahren, aber auch in Corona-Zeiten machen Einbrecher keine Pause: In der dunklen Jahreszeit steigen erfahrungsgemäß wieder die Wohnungseinbrüche, wie eine Sprecherin des Landeskriminalamtes in Hannover sagte. Auch wenn derzeit keine Fallzahlen für dieses Jahr aus der polizeilichen Kriminalstatistik vorliegen, gehen die Experten davon aus, dass sich die Delikte mindestens auf dem Niveau der Vorjahre weiterhin rückläufig entwickeln werden.

Bei den Deliktgruppen Wohnungseinbruchdiebstahl und Tageswohnungseinbruch sind in der Vergangenheit die Fallzahlen in den Monaten Oktober bis März grundsätzlich höher als in den anderen Monaten des Jahres. Teils stellte die Polizei im Vergleich der beiden Monate Juli und Dezember einen Anstieg um 50 Prozent fest, erklären die Experten des LKA. Dieser Trend gelte nach wie vor, auch wenn die Fallzahlen seit Jahren sinken, im Schnitt um mindestens zehn Prozent seit 2016. Allerdings nehmen die Einbruchsversuche zu.

Auch während der Corona-Pandemie biete die Polizei Beratungen zur Einbruchsprävention an, auch telefonisch oder digital. Die Polizeiberater geben auch Tipps zu Finanzierungsmöglichkeiten. Sollte jemand Opfer eines Einbruches geworden sein, kommen die Polizeiexperten nach Hause und beraten direkt in der Wohnung.