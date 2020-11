Hannover

Weil sieht erste Fortschritte durch Teil-Lockdown

13.11.2020, 17:31 Uhr | dpa

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) geht trotz erster Fortschritte davon aus, dass die Einschränkungen des Teil-Lockdowns wie geplant bis mindestens Ende November Gültigkeit haben. In Niedersachsen habe sich der Anstieg der Infektionszahlen deutlich verlangsamt. "Diese Entwicklung zeigt, dass der eingeschlagene Weg richtig ist", sagte Weil am Freitag in Hannover mit Blick auf das am Montag anstehende Treffen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Gleichzeitig gebe es aber die Situation, dass die Neuinfektionen nach wie vor zunähmen. "Ich ziehe daraus die Schlussfolgerung, dass die beschlossenen Einschränkungen - wie vorgesehen - bis mindestens Ende November fortgeführt werden müssen. Eine Schlüsselrolle spielt dabei, dass wir alle gemeinsam immer und überall unsere Kontakte auf das Nötigste reduzieren."

An diesem Montag schalten sich Merkel und die Länder-Regierungschefs - wie bei der vergangenen Sitzung Ende Oktober verabredet - zu erneuten Beratungen zusammen. Nennenswerte Änderungen der derzeitigen Bestimmungen sind dabei wohl nicht zu erwarten. Ein Thema könnte die sich verschärfende Situation an Schulen und Kitas sein.

Bei den Beratungen will Weil darauf drängen, dass die Wirtschaftshilfen, insbesondere die Abschlagszahlungen schnell bei den Betroffenen ankommen. Die angekündigten Wirtschaftshilfen des Bundes seien von wesentlicher Bedeutung für die Zustimmung der Bevölkerung zu den beschlossenen Einschränkungen, so Weil.