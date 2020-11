Hannover

Kocak mag keine Spieler, die sich für was Besonderes halten

14.11.2020, 10:46 Uhr | dpa

Trainer Kenan Kocak von Hannover 96 fordert von Fußball-Profis ein Bewusstsein für ihre sozialen und finanziellen Privilegien. "Grundsätzlich stehe ich für Bescheidenheit und Demut. Ich mag auch keine Spieler, die meinen, weil sie bei 96 sind, sind sie was Besonderes", sagte der 39-Jährige in einem Interview des Internetportals "Sportbuzzer". "Die Gefahr bringt Hannover 96 mit sich: ein großer Traditionsclub. Es gibt ein großes Medieninteresse, die Spieler haben optimale Bedingungen, werden in der Stadt geachtet und beachtet. Das darf aber nicht dazu führen, dass eine Selbstzufriedenheit entsteht."

An diesem Sonntag ist es genau ein Jahr her, dass Kocak den Aufstiegskandidaten der 2. Fußball-Bundesliga als Trainer übernahm. In den ersten Monaten rettete er die 96er vor dem Abstieg in die 3. Liga. Im Sommer baute er in Hannover ein völlig neues Team auf.

"Der Umbruch war zum Teil erzwungen", sagte Kocak. "Wenn wir uns umschauen in der 2. Bundesliga, ob beispielsweise Karlsruhe, Fürth oder der HSV - fast alle haben trotz der Corona-Krise ihre Säulen halten können. Das ist uns nicht gelungen. Wir haben mit Waldemar Anton, Jannes Horn, John Guidetti und Cedric Teuchert Spieler verloren, die sich sehr gut entwickelt hatten und bis auf Guidetti in der Bundesliga gelandet sind."