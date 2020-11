Hannover

Leibniz-Uni Hannover prüft Aus für Klimaforschung

16.11.2020, 07:54 Uhr | dpa

Die Wetter- und Klimaforschung in Hannover steht einem Zeitungsbericht zufolge wegen des Spardrucks an der Leibniz-Universität auf der Kippe. "Ich bin in keiner Weise erfreut über die Schließungspläne. Und die Studierenden sehen das ausgesprochen kritisch", sagte Prof. Clemens Walther, der Dekan der Fakultät, der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Montag). Er verwies auf die Forschungsstärke der Meteorologen, die international gut vernetzt seien: "Ihre Forschung zur Veränderung des Stadtklimas im Klimawandel ist einmalig." Uni-Präsident Volker Epping betonte, bisher seien keine Entscheidungen gefallen.

Der Leibniz-Universität fehlen dem Bericht zufolge 2020 und in den Folgejahren jeweils rund fünf Millionen Euro, weil das Land zur Haushaltskonsolidierung das Budget gekürzt und einen teureren Stromvertrag ausgehandelt hat. "Eventuelle Kürzungen durch die Corona-Krise sind dabei noch gar nicht berücksichtigt", sagte Epping. Die Hochschule plane daher, fast 100 Stellen in Verwaltung, Lehre und Forschung in den nächsten Jahren auslaufen zu lassen. Insgesamt hat die Uni fast 5000 Beschäftigte.

"Das Land wird merken müssen, dass wir das Angebot nicht mehr in voller Breite fahren können. Das kann Bereiche treffen, die dem Land möglicherweise sehr am Herzen liegen", sagte Epping. Wenn Professuren wegfielen, bedeute das zudem den Verlust von Studienplätzen. "Angesichts der fortschreitenden Klimakrise kann das Land sich eine solche Entscheidung nicht leisten", kritisierte Jürgen Manemann vom Forschungsinstitut für Philosophie in Hannover.