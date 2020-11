Hannover

Ladeatlas für Elektroautos soll noch dieses Jahr starten

18.11.2020, 15:32 Uhr | dpa

Fahrer von Elektroautos in Niedersachsen sollen noch in diesem Jahr einen Ladeatlas für das Land nutzen können. Im Internet soll er über die jeweiligen Lademöglichkeiten in den Regionen informieren, kündigte das Verkehrsministerium am Mittwoch an. Bayern etwa stellt solche Informationen bereits seit längerem über einen Ladeatlas zur Verfügung. Eine Ladesäulenkarte, die deutschlandweit über die Ladeinfrastruktur informiert, ist auch über die Bundesnetzagentur einsehbar. In Niedersachsen gibt es derzeit nach Ministeriumsangaben 2957 Normalladepunkte und 500 Schnellladepunkte.