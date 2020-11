Hannover

DGB-Ausbildungsreport: Zukunft für Azubis unsicherer

24.11.2020, 13:11 Uhr | dpa

Fast die Hälfte der Auszubildenden in Niedersachsen und Bremen hat kurz vor Ende der Ausbildung in diesem Jahr noch keine Gewissheit über die Weiterbeschäftigung gehabt. Das betraf 48 Prozent der Lehrlinge im dritten Ausbildungsjahr, wie aus dem am Dienstag vorgestellten Ausbildungsreport 2020 des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) hervorgeht. 2019 waren es demnach 39 Prozent. Befragt wurden insgesamt knapp 2600 Auszubildende vor dem coronabedingten Lockdown im Frühjahr.

Als einen Grund nannte der DGB den digitalen Wandel, durch den etwa in der Automobilindustrie Stellen wegfielen. "Um Ausbildung attraktiv zu halten, brauchen Auszubildende eine Perspektive auf Übernahme in den Betrieb und gute Rahmenbedingungen für die Ausbildung", sagte die Leiterin der Abteilung Jugend beim DGB-Bezirk, Ute Neumann, bei der Vorstellung in Hannover.