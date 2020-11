Hannover

Weil: Corona-Beschränkungen bis Anfang Januar erforderlich

25.11.2020, 22:05 Uhr | dpa

Die mit dem Teil-Lockdown verhängten Corona-Beschränkungen werden nach Angaben von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil bis Anfang kommenden Jahres nötig sein. Bund und Länder gingen davon aus, dass die Beschränkungen insbesondere für Restaurants, Theater und Freizeiteinrichtungen noch bis Anfang Januar 2020 erforderlich sein werden. Das teilte der SPD-Politiker am Mittwoch nach den Beratungen von Bund und Ländern mit. Wie dabei vereinbart, werde bundesweit und auch in Niedersachsen der Teil-Lockdown zunächst bis zum 20. Dezember verlängert. "Wir hätten gerne hierzu andere Signale gegeben, aber es wäre nicht zu verantworten."

Vor Weihnachten und über den Jahreswechsel sollen die Beschränkungen aber etwas gelockert werden. Wenn sich möglichst viele Menschen im Dezember an die Corona-Regeln hielten, werde es "gut vertretbar sein, über Weihnachten bis zum 1. Januar 2020 die Kontaktbeschränkungen maßvoll zu lockern", so Weil. Bis zu zehn Personen sollten dann zusammenkommen dürfen, die Begrenzung auf zwei Haushalte werde vorübergehend ausgesetzt. Bund und Länder würden das Gespräch mit den Religionsgemeinschaften suchen, um Vereinbarungen zu schließen für möglichst sichere Gottesdienste und andere religiöse Zusammenkünfte.

"Wir befinden uns bei den täglichen Neuinfektionen nach wie vor auf einem hohen Plateau, die exponentielle Steigerung der Infektionszahlen aber konnten wir gemeinsam abschwächen", sagte Weil. "Aber machen wir uns nichts vor - das Virus hat Niedersachsen und uns alle nach wie vor fest im Griff."

Deswegen gebe es landesweit vom 1. Dezember an weitere landesweite Beschränkungen für den Groß- und Einzelhandel. Die Maskenpflicht werde auf den öffentlichen Raum und die Parkplätze an den Geschäften ausgedehnt. In kleinen Geschäften dürfe sich nicht mehr als ein Kunde pro 10 Quadratmeter aufhalten, in großen Läden ab 800 Quadratmetern Verkaufsfläche ein Kunde pro 20 Quadratmeter.

Weitergehende Beschränkungen seien in Regionen mit Inzidenzen über 200 vorgesehen. Soweit niedersächsische Regionen betroffen sind, werde sich die Landesregierung mit den Kommunen abstimmen.

Weil rief die Bevölkerung auf, die Weihnachtseinkäufe möglichst klug über die Woche zu verteilen und selten zu Einkäufen aufzubrechen. "Jüngere Menschen bitte ich, älteren Nachbarn oder Bekannten zu helfen und Ihnen den einen oder anderen Gang abzunehmen." Außerdem sollten die Menschen möglichst den örtlichen Einzelhandel unterstützen, der auch Waren selber bringe oder per Post zuschicke. "Es liegt an uns allen, dazu beizutragen, dass wir auch nach der Pandemie noch bunte und lebendige Innenstädte in Niedersachsen haben."

Die Weihnachtsferien sollten auf den 18. Dezember vorgezogen werden. "Wir möchten allen Kindern und Jugendlichen die Chance geben, ihre Großeltern an Weihnachten zu sehen, ohne sie zu gefährden." Einzelheiten wollte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Donnerstag erläutern.