Hannover

IHK fordert Klarstellung bei Beschränkungen im Einzelhandel

26.11.2020, 17:45 Uhr | dpa

Bei den von Bund und Ländern vereinbarten schärferen Corona-Regeln im Einzelhandel fordert die IHK Hannover eine Klarstellung für Niedersachsen. Nach der neuen Regel soll sich bei Läden bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche nur eine Person auf zehn Quadratmetern aufhalten dürfen, in Kaufhäusern und Läden mit größerer Verkaufsfläche nur eine Person auf 20 Quadratmetern.

Diese Formulierung schließe neben Kunden auch das Verkaufspersonal ein, kritisierte IHK-Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt. "In Niedersachsen war das bisher klar auf Kunden gerechnet, und das sollten wir auch in der neuen Verordnung stringent beibehalten, um insbesondere die kleineren Geschäfte nicht zusätzlich zu belasten", sagte sie am Donnerstag. Die Landesverordnung soll am 1. Dezember in Kraft treten.

Der Einzelhandel habe gezeigt, dass seine Hygienekonzepte funktionieren, sagte die Vertreterin der Industrie- und Handelskammer. "Insofern hätte die bisherige Zehn-Quadratmeter-Regel auch beibehalten werden können." Neu ist die Regel mit 20 Quadratmetern Fläche.

Der lokale Handel werde seine Verantwortung für einen sicheren Einkauf in der Vorweihnachtszeit wahrnehmen, sagte Bielfeldt. "Auch die Kunden können dazu einen Beitrag leisten und ihre Weihnachtseinkäufe außerhalb der klassischen Stoßzeiten über den gesamten Tag verteilen."