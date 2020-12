Hannover

Bundesagentur legt Arbeitsmarktdaten für den November vor

01.12.2020, 01:38 Uhr | dpa

Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) nennt heute (10.00 Uhr) Details zur Entwicklung auf dem Jobmarkt in Niedersachsen und Bremen im November. Die Arbeitslosigkeit war im Oktober weiter zurückgegangen. Nach Angaben der BA-Regionaldirektion waren im Nordwesten rund 255 000 Menschen ohne Job registriert, noch einmal drei Prozent weniger als im Monat davor. Die Quote sank um 0,2 Punkte auf 5,8 Prozent. Im Land Bremen nahm die Zahl der Arbeitslosen um 1,5 Prozent auf knapp 42 700 ab, bei einer Quote von 11,6 Prozent.

Die Oktober-Daten waren aber mehr denn je nur eine Momentaufnahme - wegen des Anfang November eingeleiteten Teil-Lockdowns könnten nun etwa in der Gastronomie wieder etliche Menschen auf Stellensuche sein. Gleichzeitig hat die Gesamtnachfrage nach Arbeitskräften laut dem regionalen Stellenindex der BA für Niedersachsen weiter leicht zugenommen. Ein Großteil der Entspannung nach dem Sommer war aber auch auf den üblichen Saisoneffekt zurückzuführen, wenn junge Leute ihre Ausbildung antreten und Firmen nach den Ferien neu einstellen.