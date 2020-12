Hannover

Boss Martin Kind: Keine Trainerdiskussion bei Hannover 96

02.12.2020, 06:41 Uhr | dpa

Hauptgesellschafter und Geschäftsführer Martin Kind hält auch nach nur einem Punkt aus den vergangenen vier Spielen für Hannover 96 öffentlich zu Trainer Kenan Kocak. "Kenan Kocak hat das volle Vertrauen. Bei uns gibt es keine Trainerdiskussion", sagte Kind der "Sport Bild" (Mittwoch). Auf die Frage, ob Kocak den bis 2023 laufenden Vertrag erfüllen werde, antwortete Kind: "Ich gehe fest davon aus."

Kocaks Team unterlag Holstein Kiel am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga 0:3 (0:0) und hat nur noch zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Das Saisonziel der Niedersachsen war die Rückkehr in die Bundesliga. "Der Aufstieg ist momentan kein Thema, das wir offensiv angehen. Wir müssen unsere Probleme lösen, vor allem die Auswärtsmisere", sagte Kind.