Hannover

Corona-Epidemie bremst Aufstellung von Bundestagskandidaten

03.12.2020, 07:39 Uhr | dpa

Sie stehen in den Startlöchern, um den Landtag in Hannover gegen den Bundestag zu tauschen. Die Corona-Epidemie aber verzögert manche Kandidatenaufstellung vorerst noch. So entscheiden etwa die SPD-Unterbezirke Wolfenbüttel, Salzgitter, Goslar erst im nächsten Jahr, wen sie für die Bundestagswahl nominieren. Es geht um die Nachfolge im bisherigen Wahlkreis von Ex-Bundesminister Sigmar Gabriel. Antreten möchte die Landtagsabgeordnete Dunja Kreisler, auch Unterbezirks-Chef Michael Letter geht ins Rennen.

Eine ganze Reihe von Landtagsabgeordneten hat den angestrebten Wechsel nach Berlin bereits öffentlich gemacht. Einige Abgeordnete bewerben sich um ein Landratsamt. In den Bundestag wechseln wollen die frühere Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD), derzeit finanzpolitische Sprecherin der Fraktion, und die kultuspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Mareike Wulf. Ebenfalls nach Berlin möchte der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Fraktion, Helge Limburg.