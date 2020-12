Hannover

Kocak stellt sich vor Hannovers Team

03.12.2020, 12:09 Uhr | dpa

Trainer Kenan Kocak von Hannover 96 hat sich vor dem Nordduell beim Hamburger SV erneut vor sein zuletzt so erfolgloses Team gestellt. "Ich stehe nach wie vor zu meiner Mannschaft und meinen Jungs", sagte der 39-Jährige am Donnerstag. "Die Jungs arbeiten gut, sie investieren sehr viel. Die Jungs werden es schaffen, aus dieser Phase herauszukommen. Auch solche Phasen haben etwas Gutes: Man lernt die Spieler besser kennen. Wie verhalten sie sich, wie sind die Charakterzüge? Solche Phasen sollten einen Verein und eine Mannschaft stark machen. Das ist auch eine Chance."

Mit Hamburg und Hannover treffen am Samstag (13.00 Uhr/Sky) die beiden großen Aufstiegsfavoriten der 2. Fußball-Bundesliga aufeinander. Der HSV fiel zuletzt vom ersten auf den dritten Platz zurück. Die "Roten" sind nach vier Spielen ohne Sieg sogar nur noch Tabellen-14. "Wir machen es dem Gegner zu einfach, Tore zu schießen. Und wir tun uns selbst schwer, unsere vielen Chancen zu nutzen. Wir stellen uns im Gesamtkonstrukt nicht clever an", sagte Kocak.

Hinzu kommen die großen Personalprobleme vor allem im Defensivbereich. Im Volksparkstadion wird den 96ern mit Simon Falette (Gelb-Rot-Sperre), Timo Hübers (Knieprobleme) und Mike Frantz (Oberschenkelverletzung) voraussichtlich eine komplette Achse fehlen. "Timo Hübers und Linton Maina werden höchstwahrscheinlich auch für das Spiel in Hamburg ausfallen. Marcel Franke ist wieder voll in das Training eingestiegen. Philipp Ochs leider noch nicht, bei ihm steht ein dickes Fragezeichen", sagte Kocak am Donnerstag.

Trotz dieser sportlichen und personellen Sorgen freut sich der Trainer aber auf das Nordduell. "Gegen eine Top-Mannschaft und einen Top-Verein zu spielen, ist immer etwas Besonderes. Der HSV ist ein Name im deutschen Fußball", so Kocak.