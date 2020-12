Hannover

Kommunalverband kritisiert teure Schulpolitik

07.12.2020, 08:54 Uhr | dpa

Die Bildungspolitik in Niedersachsen geht nach Auffassung des Städte- und Gemeindebundes finanziell oft zu Lasten der Kommunen. Durch Absprachen zwischen Bund und Land drohe den Städten und Gemeinden als Schulträgern eine Kostenexplosion. Das sagte der Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, Marco Trips, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Montag. "Wir sind über mehrere Punkte sehr verärgert und fordern dringend einen Schulgipfel."

Als ein Beispiel nannte er die Diskussion zwischen den Ländern und dem Bund über einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter. Es dürfe nicht passieren, dass die Finanzierung dieses Vorhabens den Kommunen "vor die Füße gekippt" werde, sagte Trips. Er hat in dieser Sache einen offenen Brief an Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) geschrieben, der nach Zeitungsangaben am Montag veröffentlicht werden soll.

Auch die vom Land verordnete bessere Digitalausstattung der Schulen und Corona-Schutzmaßnahmen erlegten den Kommunen höhere Kosten auf, sagte Trips.