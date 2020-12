Hannover

Modder sieht im Haushalt Maß und Mitte gewahrt

08.12.2020, 15:21 Uhr | dpa

SDP-Fraktionschefin Johanne Modder hat den Haushaltsentwurf der rot-schwarzen Landesregierung als einen ausgewogenen Kompromiss zur Bewältigung der Corona-Krise und von Zukunftsausgaben verteidigt. Maß und Mitte würden gewahrt und bedeutende Herausforderungen abseits der Corona-Krise nicht aus dem Auge verloren, sagte Modder am Dienstag zum Start der Beratung des Etats 2021 im Landtag in Hannover. "Ein Kaputtsparen in der Krise wird es mit der SPD-Fraktion nicht geben." Umsichtig und gezielt werde weiter in die Zukunft investiert.

"Dass wir heute hier kein Feuerwerk an neuen millionenschweren Projekten liefern, ist einfach der aktuellen Corona-Situation geschuldet", räumte Modder ein. Oppositionsvorschläge zum Haushalt wies die Fraktionschefin ab. Die Forderung der Grünen nach einem Niedersachsen-Fonds sei nichts anderes als der Aufbau eines Schattenhaushalts unter dem Deckmantel von Corona. Kürzungsvorschläge der FDP-Fraktion, etwa bei der Gleichstellungsbeauftragten oder der Entwicklungszusammenarbeit, seien nicht hinnehmbar.