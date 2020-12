Hannover

Klimaschützer protestieren gegen geplantes Klimagesetz

09.12.2020, 12:47 Uhr | dpa

Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future (FFF) und die Grüne Jugend haben in Hannover gegen das geplante Klimagesetz des Landes demonstriert, das sie für unzureichend halten. Vor dem Landtag setzten sich am Mittwoch drei Aktivisten Masken der Gesichter von Umweltminister Olaf Lies (SPD), Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) auf und spielten mit einem symbolischen Erdball Fußball. "Liebe GroKo spielen Sie nicht mit der Erde", lautete der Appell der Demonstranten.

"Mit diesem Klimagesetz betreibt die große Koalition Augenwischerei: was nach außen nach Klimaschutz klingt, verfehlt das Pariser Klimaabkommen um Weiten und setzt mutwillig weiter unsere Zukunft aufs Spiel", sagte Emily Karius von Fridays For Future Niedersachsen. Das nach dem Gesetzesentwurf von SPD und CDU gesetzte Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden, finden FFF und Grüne Jugend nicht ausreichend: "Wir müssen schon bis 2035 klimaneutral werden", sagte Karius.