Hannover

Todesschüsse auf Ex-Verlobte: Urteil erwartet

10.12.2020, 01:52 Uhr | dpa

Nach tödlichen Schüssen auf eine junge Frau soll ein 36-Jähriger dem mutmaßlichen Schützen zur Flucht ins Ausland verholfen haben. Ob die Fluchthilfe straffrei bleibt, könnte sich am heutigen Morgen (ab 9.15 Uhr) entscheiden - in dem Prozess am Amtsgericht Hannover wird ein Urteil erwartet. Es sei kein weiterer Termin angesetzt, erklärte ein Gerichtssprecher.

Die Tat löste vor viereinhalb Jahren Entsetzen in Hannover aus: Bei einer Hochzeitsfeier wurde eine 21-Jährige von einem Partygast gezielt erschossen. Der Mann soll der Ex-Verlobte gewesen sein, der es nicht hinnehmen wollte, dass die junge Frau sich von ihm getrennt hatte. Er flüchtete unmittelbar danach in den Irak. Dort soll er verurteilt worden sein.

Der Cousin des mutmaßlichen Täters steht in Hannover vor Gericht, weil er ihm bei der Flucht geholfen haben soll. Allerdings erklärte der 36-Jährige, er sei nicht nur der Cousin, sondern auch der Schwager des Mannes. Wäre dem so, dann wäre die Hilfe zur Flucht ohne strafrechtliche Konsequenzen. Strafvereitelung unter engen Angehörigen ist nach dem Strafgesetzbuch ohne Folgen. Das müsse das Gericht nun klären, sagte der Sprecher.