Hannover

Grüne fordern faire Preise für Bauern statt Dumping-Preise

10.12.2020, 11:32 Uhr | dpa

Angesichts der aktuellen Bauernproteste haben die Grünen im Landtag in Hannover faire Preise für die Landwirte statt Dumping-Angeboten im Lebensmitteleinzelhandel gefordert. Vier große Lebensmittelkonzerne teilten sich 80 Prozent des Marktes auf und säßen deshalb gegenüber den Landwirten am längeren Hebel, sagte die Grünen-Abgeordnete Miriam Staudte am Donnerstag im Landtag in Hannover. Die Politik sei deshalb gefragt, endlich Rahmenbedingungen für faire Preise zu schaffen.

Kurzfristig müssten Preisaufschläge des Handels an die Landwirte weitergereicht werden, die Tierwohl-Abgabe müsse so schnell wie möglich im kommenden Jahr umgesetzt werden und Billigpreiswerbung und Rabattschlachten für Milchprodukte und Fleisch müssten verboten werden. "Wir Grünen halten auch einen Mindestpreis für Fleisch für sinnvoll."