Hannover

Baumärkte in Niedersachsen müssen schließen

14.12.2020, 16:15 Uhr | dpa

Von den bevorstehenden Ladenschließungen im Zuge des Corona-Lockdowns sind in Niedersachsen auch die Baumärkte betroffen. Nach dpa-Informationen soll allerdings im Handel das Abholen von online bestellter Ware (click&collect) möglich sein. Einzelheiten soll die neue Corona-Verordnung regeln, die voraussichtlich am Dienstag vorgestellt wird. Angesichts bundes- und auch landesweit steigender Infektionszahlen hatten Bund- und Länder sich am Wochenende auf einen harten Lockdown mit einer Schließung aller für die Grundversorgung nicht notwendigen Läden verständigt.