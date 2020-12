Hannover

Land bietet Corona-Hilfen für Kinos und Veranstalter

14.12.2020, 16:54 Uhr | dpa

Einzelne Sitzplätze in einem Kinosaal des Kinos sind mit Zetteln mit aufgedruckte, angedeuteten Virus-Symbol abgesperrt, damit Kino-Besucher einen Abstand von 1,5 Meter zueinander einhalten können. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv (Quelle: dpa)

Niedersachsen bietet 50 Millionen Euro zusätzliche Hilfe für die von Corona-Beschränkungen besonders betroffenen Kinos, die Schausteller- sowie die Veranstaltungsbranche. Entsprechende Firmen erhalten für die Monate April bis Dezember einen pauschalierten Umsatzverlustausgleich in Höhe von bis zu zehn Prozent des Vorjahresumsatzes, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag in Hannover mit. Um gerade sehr kleine Unternehmen zu unterstützen, werden die ersten 100 000 Euro Umsatzverlust mit einem Ausgleich von 15 Prozent gefördert.

Das Förderprogramm richtet sich an alle Unternehmen der Veranstaltungs- und Schaustellerbranche. Dies sind etwa Messebauer, Caterer, Tontechniker, Beleuchter, Bühnenbauer sowie Betreiber von Diskotheken. Sieben Millionen Euro innerhalb des Programms sind speziell für die Kinos in Niedersachsen reserviert, erläuterte das Ministerium. Die maximale Fördersumme beträgt pro Unternehmen 50 000 Euro. Anträge für die Förderung, die bis Ende Juni läuft, können von Dienstag an bei der NBank gestellt werden.