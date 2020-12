Hannover

Hannovers Handballer besiegen Rhein-Neckar Löwen

15.12.2020, 21:57 Uhr | dpa

Die TSV Hannover-Burgdorf hat in der Handball-Bundesliga für eine große Überraschung gesorgt und der Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen mit 36:30 (19:16) geschlagen. Die Mannheimer stehen trotzdem weiter mit 19:3 Punkten an der Spitze, da sich Titelverteidiger THW Kiel (18:2) nach mehreren Corona-Fällen weiter in Quarantäne befindet und Vizemeister SG Flensburg-Handewitt (17:3) erst am Mittwoch den Aufsteiger TUSEM Essen empfängt.

Zwei Tage nach dem 31:31 im Topspiel gegen Flensburg lieferten die Löwen in Hannover eine schwache Leistung ab. Schon in der ersten Halbzeit lief beim Team von Trainer Martin Schwalb wenig zusammen, nach dem Wechsel ging dann gar nichts mehr. Knapp fünf Minuten vor Schluss lagen die Gäste beim 26:36 sogar mit zehn Treffern zurück, konnten das drohende Debakel mit einem 4:0-Lauf aber noch abwenden. Bester Werfer der "Recken" war Ivan Martinovic mit elf Toren, für die Mannheimer traf Niclas Kirkelokke siebenmal.