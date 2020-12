Hannover

Immer noch werden Millionen D-Mark umgetauscht

16.12.2020, 08:00 Uhr | dpa

Auch knapp 19 Jahre nach dem Wechsel zum Euro sind noch riesige Summen an D-Mark im Umlauf. Allein in den vier niedersächsischen Filialen der Bundesbank wurden seit Jahresbeginn rund 3,7 Millionen Mark gegen 1,9 Millionen Euro umgetauscht. Bei knapp 6200 Tauschvorgängen brachten die Menschen somit im Durchschnitt jedes Mal rund 600 Mark mit - und das pro Geschäftstag etwa 26 Mal, wie aus Daten der Bundesbank-Hauptverwaltung in Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt hervorgeht.

Im Jahr 2019 lagen die Summen zwar noch deutlich höher, allerdings hinke der Vergleich, so die Bundesbank, weil die Kassen coronabedingt nur eingeschränkt zu erreichen waren. Nach Abklingen der Pandemie werde daher ein Nachholeffekt erwartet. Genügend Geld dafür ist da, angesichts von bundesweit rund 12,4 Milliarden Mark, die noch im Umlauf sind.