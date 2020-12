Hannover

Wolken und milde Temperaturen in Niedersachsen und Bremen

16.12.2020, 09:04 Uhr | dpa

In den kommenden Tagen bestimmen viele Wolken das Wetter in Niedersachsen und Bremen. Dabei bleibt es meist recht mild. Der Mittwoch startet nebelig und trüb, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf kann es dann an der Ems und an der Weser etwas auflockern und zeitweise sogar sonnig werden. Die Temperaturen liegen zwischen acht und zehn Grad. In der Nacht zu Donnerstag wird es dann jedoch wieder wolkig. Vereinzelt kann es zu Nebel kommen. Am Morgen zieht im Westen Regen auf. Die Temperaturen sinken auf drei bis sieben Grad.

Der Donnerstag wird meist stark bewölkt und regnerisch. Im Tagesverlauf lässt dieser von Westen her nach. Die Meteorologen erwarten dazu Temperaturen zwischen maximal sieben und elf Grad. Außerdem weht ein schwacher bis mäßiger Wind. In der Nacht zu Freitag lockert sich die Wolkendecke zunächst, doch das ist nur von kurzer Dauer. Es wird dann zunehmend trüb mit Nebel und die Temperaturen sinken auf drei bis sieben Grad.