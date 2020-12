Hannover

Regierung startet Hotline zu Fragen zur Covid-19-Impfung

16.12.2020, 17:49 Uhr | dpa

Menschen in Niedersachsen können ihre Fragen rund um die Covid-19-Impfung mit einem Anruf bei einer neu eingerichteten Hotline klären. Die Rufnummer laute 0800 9988665, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Hannover mit. Sobald feststeht, ab wann der Impfstoff verfügbar sei, können über die Hotline auch Impf-Termine vereinbart werden. Partner der Landesregierung ist dabei das Kommunikations-Unternehmen Majorel. Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) sagte: "Sobald erste Lieferungen eines Impfstoffs eintreffen, können wir in Niedersachsen die ersten impfberechtigten Personen aufrufen, sich Termine zum Impfen zu holen." Dies soll über die Hotline sowie zu einem späteren Zeitpunkt auch online möglich sein.

Die Bürgerinnen und Bürger müssen bei der Anmeldung ihre persönlichen Daten angeben. Darüber hinaus wird ihre Impfberechtigung auf Basis ihres Alters, möglicher Vorerkrankungen und ihres Berufes abgefragt. Aufgrund der begrenzten Impfstoffmenge wird sich das Angebot laut Ministerium zunächst vor allem an ältere Menschen, Personen mit Vorerkrankungen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitswesens richten. Bei der Terminvergabe soll auch bereits ein Termin für die Folgeimpfung festgelegt werden.

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte zuletzt angekündigt, dass sie am 21. Dezember ihr Gutachten über den Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer vorlegen will. Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) werden nach der Zulassung in der ersten Auslieferung in Deutschland rund 400 000 Impfdosen erwartet. Pro Person werden zwei Impfdosen benötigt.