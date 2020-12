Hannover

Reimann warnt vor trügerischen Corona-Zahlen über Festtage

17.12.2020, 09:27 Uhr | dpa

Die niedersächsische Gesundheitsministerin Carola Reimann warnt davor, sinkende Corona-Zahlen über die Feiertage schon als Entspannung der Lage zu deuten. "Die Zahlen, die wir in den kommenden Tagen sehen, werden trügerisch niedrig erscheinen", sagte die SPD-Politikerin der "Braunschweiger Zeitung" (Donnerstag). An Wochenenden werde stets weniger getestet, deshalb meldeten die Gesundheitsämter auch weniger Infektionen.

"Dazu kommen dann die Weihnachtsfeiertage, die in diesem Jahr mitten in der Woche beginnen und an einem Wochenende enden", sagte Reimann. "Es gibt drei normale Brückentage, dann kommen schon wieder Silvester, Neujahr und ein weiteres Wochenende." Das ergebe Werte, die "nicht das wahre Leben repräsentieren".

Sie rate deshalb dazu, nicht vor dem 10. Januar neue Maßnahmen zu treffen. Es sei sehr früh, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder schon am 5. Januar beraten wollten. Die seit Mittwoch geltenden harten Corona-Maßnahmen sind aus rechtlichen Gründen bis zum 10. Januar des neuen Jahres terminiert.