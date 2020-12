Hannover

Reimann: Keine täglichen Corona-Tests in Pflegeheimen

18.12.2020, 08:27 Uhr | dpa

Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann hat die FDP-Forderung nach täglichen Corona-Tests in Pflegeheimen zurückgewiesen. Wichtig sei eine möglichst effiziente Teststrategie, sagte die SPD-Politikerin dem Bremer "Weser-Kurier" (Freitag). "Das heißt, wir wollen den größten Nutzen bei verantwortbarem Einsatz der Kapazitäten erreichen." Nach Ansicht der FDP könnten dagegen tägliche Tests perspektivisch einen Weg aus dem Lockdown ebnen.

Um die besonders gefährdeten Menschen in den Heimen noch besser zu schützen, sollten sowohl die Pfleger und Bewohner als auch die Besucher häufiger als bisher mit Schnelltests untersucht werden, sagte die FDP-Sozialpolitikerin Susanne Schütz. "Am liebsten, wenn es nach uns ginge, täglich." Die Corona-Verordnung der niedersächsischen Landesregierung sieht derzeit lediglich zwei Tests pro Woche in Regionen mit vielen Neuinfektionen vor. Reimann betonte, die Teststrategie der neuen Verordnung ermögliche einen "hohen und dabei verhältnismäßigen Grad an Schutz".

Pflegebedürftige Senioren trifft das Virus besonders hart. Nach Angaben des Landesgesundheitsamts waren rund 86 Prozent der an oder mit Corona gestorbenen Menschen in Niedersachsen älter als 70 Jahre.