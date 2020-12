Hannover

Impfungen für Ende Dezember in Pflegeeinrichtungen geplant

18.12.2020, 18:46 Uhr | dpa

Die ersten Corona-Impfungen in Niedersachsen sollen vom 27. Dezember an Menschen in Pflegeeinrichtungen bekommen. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Demnach organisieren die Landkreise, welche Dienste in die Pflegeheime kommen, um Bewohnerinnen und Bewohner zu impfen.

Die Impfzentren starten demnach zu einem späteren Zeitpunkt, ein genaues Datum wurde zunächst nicht genannt. Für die Schutzimpfungen in den 50 Impfzentren hat das Land mit der Kassenärztlichen Vereinigung einen Rahmenvertrag geschlossen. "Sobald die ersten Lieferungen eines Impfstoffs in Niedersachsen eintreffen, starten wir mit den Impfungen - zunächst bei den besonders gefährdeten Personen und den Beschäftigten im Gesundheitswesen", sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann. Der SPD-Politikerin zufolge haben sich bei der Kassenärztlichen Vereinigung und der Ärztekammer Niedersachsen bislang fast 2400 Ärztinnen und Ärzte gemeldet, die bereit sind, in den Corona-Impfzentren mitzuarbeiten.

Nach Angaben des Niedersächsischen Städtetages sind die von den Kommunen errichteten Impfzentren organisatorisch betriebsbereit. Die vertragliche Einigung zwischen Land und Kassenärztlicher Vereinigung etwa zur Vergütung der Ärzte sei das Fundament für die Inbetriebnahme und ermögliche weitere Entscheidungen vor Ort, sagte Hauptgeschäftsführer Jan Arning. Kurz vor Beginn der ersten Impfungen gebe es eine tragfähige und rechtssichere Lösung.