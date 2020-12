Hannover

Land will Gebiete mit hoher Düngerbelastung neu bewerten

22.12.2020, 01:56 Uhr | dpa

Die Landesregierung will die besonders von landwirtschaftlicher Düngung betroffenen Gebiete neu ausweisen. Dazu stellen das Umwelt- und das Landwirtschaftsressort heute den entsprechenden Verordnungsentwurf dem Landeskabinett vor. Diese "roten Gebiete" sind laut einem im November vorgestellten Entwurf von bislang 39 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in Niedersachsen auf 31 Prozent geschrumpft.

Hintergrund der Neubewertung ist die im Frühjahr in Kraft getretene neue Düngeverordnung, die Einschränkungen auf den besonders belasteten Gebieten vorsieht. Deswegen musste eine neue Verwaltungsvorschrift erstellt werden. Mit ihr soll das Verursacher-Prinzip stärker berücksichtigt werden, so dass in den betroffenen Gebieten nur solche Betriebe mit Düngeeinschränkungen belegt werden sollen, die für zu hohe Nitratwerte verantwortlich sind.