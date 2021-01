Hannover

Weiter viele Infektionen in Pflegeheimen: Appell zur Impfung

02.01.2021, 16:05 Uhr | dpa

Trotz des harten Lockdowns hat sich die Zahl der Corona-Infizierten in niedersächsischen Pflegeheimen erhöht. Landesweit seien derzeit 187 Einrichtungen betroffen, teilte das Gesundheitsministerium mit Stand vom 29. Dezember der Deutschen Presse-Agentur mit. Danach gab es 1159 an Covid-19 erkrankte Bewohner und 504 erkrankte Mitarbeiter. Allein in der Weihnachtswoche (23. bis 29. Dezember) starben 104 Menschen in 41 Einrichtungen. Von Anfang April bis Ende Dezember seien insgesamt 808 Bewohner in 184 Heimen gestorben.

"Unser Fokus bei den Covid-Impfungen liegt in den nächsten Wochen auch weiterhin auf den mobilen Teams, die in den Alten- und Pflegeheimen und möglichst schnell auch in den örtlichen Krankenhäusern impfen. Hier leben und arbeiten die besonders gefährdeten Personengruppen, die das größte Risiko tragen, schwer an Covid zu erkranken und im schlimmsten Fall an der Krankheit zu versterben", sagte der Leiter des Krisenstabs der niedersächsischen Landesregierung, Heiger Scholz. Einrichtungen mit einem aktiven Infektionsgeschehen würden in der Regel nicht von Impfteams aufgesucht - das Risiko einer unbemerkten Weiterverbreitung des Virus im Rahmen der Impfaktion sei zu hoch.

"Wir appellieren eindringlich an die Beschäftigten in den Alten- und Pflegeheimen, von der Möglichkeit der Impfung Gebrauch zu machen. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner und schützen auch sich selbst vor einer schweren Erkrankung", betonte Scholz. Pflegebedürftige Senioren trifft das neuartige Virus erfahrungsgemäß besonders hart.