Hannover

Zahl der Neuinfektionen bleibt auf hohem Niveau

04.01.2021, 11:19 Uhr | dpa

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen bleibt auf hohem Niveau. Binnen 24 Stunden sind 431 neue Fälle und zwölf Corona-Tote gemeldet worden, wie das Landesgesundheitsamt am Montag in Hannover mitteilte. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie gemeldeten Corona-Fälle im Land lag bei 111 040. Nach einer Hochrechnung galten rund 82 Prozent der betroffenen Menschen inzwischen als genesen. Der Inzidenzwert für Niedersachsen stieg leicht auf 94,5 - so viele Menschen pro 100 000 Einwohner steckten sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus an. Ab einem Wert von 50 gilt eine Region als Corona-Risikogebiet. Besonders betroffen waren die Grafschaft Bentheim mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 163,3, der Landkreis Osnabrück (150,0) sowie der Landkreis Gifhorn (149,0).