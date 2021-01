Hannover

Niedersachsen mit geringster Impfqoute im Bundesvergleich

05.01.2021, 14:39 Uhr | dpa

Niedersachsen ist bisher beim Impfen gegen das Coronavirus langsamer als die anderen Bundesländer. Nach Daten des Robert Koch-Instituts haben bis Dienstag landesweit 8665 Menschen die vor Covid-19 schützende Spritze erhalten. Das waren 1,1 Impfungen pro 1000 Einwohner - kein anderes Bundesland hatte eine so geringe Quote.

In Bayern zum Beispiel wurden bereits 77 876 Frauen und Männer geimpft (Quote: 5,9), in Nordrhein-Westfalen 62 692 (Quote: 3,5). Das Nachbarland Sachsen-Anhalt verzeichnet bisher 15 628 Impfungen und eine Quote von 7,1 pro 1000 Einwohner. Im Bremen waren es bis Dienstag 2653 Geimpfte und eine Quote von 3,9. Zahlreiche weitere niedersächsische Landkreise wie Goslar oder Northeim starteten am Dienstag mit mobilen Teams in Alten- und Pflegeheimen und berichteten von "einem erfolgreichen Impfstart".