Hannover

Frau in Hannover unter Straßenbahn eingeklemmt

07.01.2021, 08:04 Uhr | dpa

Eine Frau ist in Hannover unter einer Straßenbahn eingeklemmt und dabei verletzt worden. Der Vorfall habe sich am Donnerstagmorgen an einer Haltestelle ereignet, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr befreite die Frau; sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau war am Einsatzort ansprechbar. Wie schwer sie verletzt wurde und wie es zu dem Vorfall kam, war zunächst unklar.