Hannover

Verlängerung: Grüne fordern Abfedern sozialer Härten

20.01.2021, 05:46 Uhr | dpa

Nach der von Bund und Ländern beschlossenen Lockdown-Verlängerung hat die Grünen-Fraktion in Niedersachsen ein Abfedern sozialer Härten gefordert. Angebote eines warmen Mittagessens für Kinder, die Jugendhilfe, Kinderschutz- und Gewaltschutzeinrichtungen und auch die Tafeln und Suppenküchen müssten in Zeiten der sozialen Isolation gestärkt werden, sagte Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg am Dienstagabend. In den Schulen müsse die Zeit bis zur Rückkehr zum Präsenzunterricht zur Schaffung besserer Lüftungskonzepte genutzt werden.

Die Fortsetzung der Kontaktbeschränkungen treffe insbesondere Familien und Kinder weiter hart. Gerade mit Blick auf Geschwister- und Kleinkinder seien die Regeln realitätsfern, es müssten feste Kontaktgruppen ermöglicht werden, um einer Isolation vorzubeugen, sagte Hamburg. Um mehr Homeoffice zu ermöglichen, müsse der niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) schnell und unbürokratisch Kleinkredite zur Umsetzung der rechtlichen Vorgaben in den Firmen auf den Weg bringen.