Hannover

Conti-Werk KArben: Erneut Proteste gegen geplante Schließung

22.01.2021, 09:11 Uhr | dpa

Gegen die Pläne des Autozulieferers Continental zur Schließung des Werkes im hessischen Karben regt sich weiter Protest. "Heute trommeln wir für den Standort", sagte IG-Metall-Vertreter Michael Erhardt am Freitag. Die Gewerkschaft hatte die Beschäftigten aufgerufen, die Arbeitgebervertreter mit einem Schweigespalier zur Aufsichtsratssitzung der Continental Automotive GmbH an diesem Freitag zu begleiten. Erhardt, der auch Mitglied dieses Kontrollgremiums ist, sprach von einer "klasse Beteiligung" an der Aktion: "Der Standort hat es wirklich verdient, weiter zu existieren."

Angesichts der Rückschläge für die Automobilindustrie in der Corona-Krise verschärft Continental seinen Sparkurs deutlich. Der Elektronik-Produktion in Karben mit knapp 1100 Beschäftigten droht das Aus. Die Arbeitnehmervertreter argumentieren, die Einmalkosten seien bei einer Schließung deutlich höher als der Dax-Konzern mit Hauptsitz in Hannover annehme.

"Dass unsere Mitarbeiter diese Gelegenheit nutzen, um ihrer Enttäuschung über die Maßnahmen in Karben Ausdruck zu verleihen, können wir voll und ganz nachvollziehen", teilte ein Sprecher des Unternehmens mit. "So hart diese Entscheidung auch ist: Der Rückzug aus der Produktion am Standort ist aus unserer Sicht unumgänglich, um die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit von Continental zu sichern. Um diesen Schritt so sozialverträglich wie möglich zu gestalten, stehen wir in Gesprächen mit der Arbeitnehmervertretung."

Für das Continental-Produktionswerk im südhessischen Babenhausen war Anfang dieser Woche eine Gnadenfrist vereinbart worden. Nach starken Protesten gegen die ursprünglich zum Jahresende 2025 geplante Schließung einigten sich der Dax-Konzern und die IG Metall auf Eckpunkte eines Sozialtarifvertrags. Demnach soll die Produktion nun erst zum Jahresende 2028 auslaufen. Zum ursprünglich geplanten Zeitpunkt sollen in dem Werk noch etwa 430 Arbeitsplätze existieren. Karben produziert vor allem Vorprodukte für das Werk in Babenhausen.