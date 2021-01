Hannover

Zweite Runde der Tarifverhandlungen für Metaller

26.01.2021, 01:38 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt gehen die Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie weiter. Vertreter von Arbeitgebern und Gewerkschaften kommen heute in Magdeburg zur zweiten Runde zusammen. Die Gewerkschaft IG Metall will ein Entgeltplus bisher von vier Prozent in einem Jahr durchsetzen. Der Landesverband der Metall- und Elektroindustrie (VME) lehnt das ab und will eine Nullrunde durchsetzen. Angesichts weggebrochener Umsätze und anhaltender Unsicherheit in der Corona-Krise könnten die Unternehmer keine zusätzlichen Belastungen stemmen, so das Argument.

Derzeit laufen bundesweit Tarifverhandlungen für die Metaller, mit ähnlichen Forderungen von beiden Seiten. Vorige Woche hatten unter anderem die Tarifparteien im benachbarten Niedersachsen ihre Verhandlungen ergebnislos vertagt. In Sachsen-Anhalt gilt der Flächentarifvertrag laut VME für rund 10 000 Beschäftigte. Die meisten arbeiten im Maschinen- und Anlagenbau.