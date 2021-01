Hannover

Finanzbeamte kehren aus Corona-Einsatz zurück

26.01.2021, 09:22 Uhr | dpa

Das Land Niedersachsen stellt die Abordnung von Beamten zum Corona-Einsatz in den Gesundheitsämtern um und zieht vor allem die Finanzbeamten wieder ab. Eine Sprecherin des Innenministeriums in Hannover bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Bericht der Bremer Zeitung "Weser-Kurier". Die Hilfe bei der Kontaktnachverfolgung bei Infektionen solle ab Februar "möglichst durch andere Ressorts erbracht" werden, sagte sie.

Um die Gesundheitsämter personell zu entlasten, hatte die Landesregierung im vergangenen Herbst beschlossen, 1400 Landesbeamte abzuordnen. Einer Auflistung des Innenministeriums zufolge riefen die Kommunen bislang aber nur - umgerechnet auf Vollzeitstellen - 451,1 Landesbeamte ab. Aus dem Finanzministerium waren etwa 300 Beamtinnen ganz oder teilweise im Corona-Einsatz.

Das Kabinett habe beschlossen, die Finanzbehörden wieder zu entlasten, sagte die Sprecherin. Die Mitarbeiter sollten wieder ihren eigentlichen Aufgaben für die Steuerbürger nachgehen.