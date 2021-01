Hannover

Land stockt Förderung von öffentlichem Nahverkehr auf

29.01.2021, 02:52 Uhr | dpa

Niedersachsen stockt die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs in diesem Jahr erheblich auf. Nach 95,6 Millionen Euro an Zuschüssen im Jahr 2020 ist für 2021 eine Förderung von 157 Millionen Euro vorgesehen - die Projekte will Verkehrsminister Bernd Althusmann heute (11.00 Uhr) in Hannover erläutern. Von der Summe profitieren viele Landkreise, Städte und Gemeinden sowie Verkehrsunternehmen landesweit mit über 324 Vorhaben. Dabei geht es unter anderem um das Anschaffen neuer Busse, das Modernisieren von Haltestellen, das Anlegen von Busbetriebshöfen oder Parkhäusern an Bahnhöfen.