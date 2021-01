Hannover

Bauernproteste in der Innenstadt von Hannover dauern an

29.01.2021, 18:52 Uhr | dpa

Bis zu 70 Landwirte mit Traktoren haben am Freitag nach Polizeiangaben in der Innenstadt von Hannover gegen Düngebeschränkungen demonstriert. Die angemeldete Versammlung sei friedlich und ohne Zwischenfälle verlaufen, teilte die Polizei mit. Demnach hatten sich einige Bauern aus dem Emsland am Morgen mit ihren großen Fahrzeugen auf den Weg in die Landeshauptstadt gemacht. Weitere Landwirte schlossen sich an, so dass rund 55 Traktoren am Mittag die Innenstadt erreichten, wo weitere Landwirte warteten.

Wegen der vielen Traktoren kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Rund drei Viertel der Demonstranten machten sich der Polizei zufolge am späten Nachmittag auf den Heimweg. Die anderen blieben und beteiligten sich an einer Mahnwache.

Seit vergangenem Sonntag stehen Bauern der Initiative "Land schafft Verbindung" mit Traktoren zwischen dem niedersächsischen Umwelt- und dem Agrarministerium in Hannover. Sie protestieren gegen die aus ihrer Sicht fachlich schlecht begründete Ausweisung der sogenannten roten Gebiete, in denen zum Schutz des Grundwassers besondere Beschränkungen gelten.