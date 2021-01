Hannover

Online-Innenstadtgipfel geplant

29.01.2021, 21:17 Uhr | dpa

Wie geht es weiter in den niedersächsischen Innenstädten nach Corona? Mehr als 400 Bürgermeister und Bürgermeisterinnen aus Niedersachsen treffen sich am 25. Februar erstmals zu einem Online-Gipfel, um darüber zu sprechen. Die Rathaus-Chefs mittlerer und kleiner Städte und Gemeinden wollen das Thema "Innenstädte zwischen Lockdown und Onlinehandel" gemeinsam mit dem Land sowie Unternehmen und Verbänden aufgreifen, wie der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund am Freitagabend mitteilte. Es gehe um eine Bestandsaufnahme, um Visionen und erste konkrete Hilfsmaßnahmen. Dies alles sei "ein erster Beitrag für den umfassenden Umbau unserer Innenstädte", hieß es.