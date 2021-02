Hannover

Nach Handball-WM: Positiver Coronatest bei Kuzmanovski

01.02.2021, 17:38 Uhr | dpa

Handball-Profi Filip Kuzmanovski von der TSV Hannover-Burgdorf ist nach seiner Rückkehr von der Weltmeisterschaft in Ägypten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Nationalspieler Nordmazedoniens habe sich in eine häusliche Quarantäne begeben und zuvor keinen Kontakt zu seinen Mitspielern in Hannover gehabt, teilte der Bundesliga-Club am Montag mit. Die Testergebnisse aller anderen WM-Teilnehmer der "Recken" seien nach ihrer Ankunft in Hannover negativ gewesen.