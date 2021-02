Hannover

Umweltministerium entlässt kritische Wolfsberater

01.02.2021, 17:53 Uhr | dpa

Das niedersächsische Umweltministerium hat zwei Wolfsberater entlassen, die die neue Wolfsverordnung des Ministeriums öffentlich kritisiert haben. Nachdem die beiden ehrenamtlichen Berater die Verordnung als Vorstandsmitglieder des Freundeskreises freilebender Wölfe öffentlich kritisiert hätten, bestehe "keine Grundlage für eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit", teilte das Umweltministerium am Montag mit.

In einer Pressemitteilung vom November hatte der Freundeskreis die Wolfsverordnung "auf das Schärfste" verurteilt und Umweltminister Olaf Lies (SPD) vorgeworfen, er peitsche eine Verordnung durch, die gegen EU-Recht verstoße. Mit der Wolfsverordnung hatte das Land einen unkomplizierteren Rahmen zum Abschuss von Problemwölfen geschaffen, die etwa Schutzzäune überspringen und Rinder und Pferde töten.

Wie das Ministerium betonte, stellten die Äußerungen keine neutrale Positionierung dar und seien daher nicht mit den Grundsätzen für das Verhalten von Wolfsberatern zu vereinbaren. Landesweit gibt es derzeit 130 aktive Wolfsberaterinnen und -berater, die der Bevölkerung beim Thema Wölfe mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. Auch nehmen sie alle Sichtungen oder Spuren auf, um Klarheit über Wolfsvorkommen und Wolfsrisse zu erhalten.

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Christian Meyer kritisierte die Entlassungen. "Umweltminister Lies will unliebsame Kritiker mundtot machen", sagte er. Das Land wende nun den "Maulkorberlass" an, um die ehrenamtlich Aktiven auf Linie zu halten. "Die Botschaft ist klar: Wer öffentliche Kritik an der Wolfspolitik von SPD und CDU und illegalen Abschüssen äußert, wird gefeuert."