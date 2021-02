Hannover

93-Jährige stirbt unterernährt: Plädoyer und Urteil erwartet

02.02.2021, 00:42 Uhr | dpa

Ein 74-Jähriger soll für den Tod seiner stark unterernährten 93 Jahre alten Mutter verantwortlich sein. Am heutigen Morgen (10.00 Uhr) werden am Amtsgericht Hannover die Plädoyers und das Urteil erwartet. Der Sohn war gerichtlich bestellter Betreuer der demenzkranken Frau, wie aus der Anklage hervorging (Az.: 236 Ls 439/19). Im Dezember 2016 soll er sie aus einer Seniorenresidenz in Hannover in ihre eigene Wohnung geholt haben, wo sie bis zu ihrem Tod lebte.

Eine Versorgung durch einen Pflegedienst gab es der Anklage zufolge nicht, der Sohn lebte in Hamburg und kam nur zeitweise nach Hannover. Im Juni 2017 starb die Frau, stark ausgetrocknet. Die Seniorin wog zum Zeitpunkt ihres Todes nur noch 26 Kilogramm. Ein halbes Jahr zuvor wog sie noch 38,2 Kilogramm. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann gefährliche Körperverletzung durch Unterlassen vor. Außerdem Aussetzung: Er soll seine Mutter in einer hilflosen Lage im Stich gelassen haben, obwohl er sie in seiner Obhut hatte, und sie dadurch der Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung ausgesetzt haben.