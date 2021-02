Hannover

Mehr Gewerbeanmeldungen trotz Corona-Krise

02.02.2021, 11:20 Uhr | dpa

Trotz der Corona-Krise ist die Zahl der Gewerbeanmeldungen in Niedersachsen leicht gestiegen. 2020 wurden bei den Gewerbeämtern 59 853 Anmeldungen abgegeben, wie das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) am Dienstag in Hannover mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr handelt es demnach um einen Anstieg um 0,4 Prozent.

Nach den Zahlen des Statistikamtes wurden dabei 49 443 Neuerrichtungen registriert, 6047 Gewerbe waren Zuzüge aus anderen Gemeinden sowie 4363 Übernahmen bestehender Geschäfte. Mit 15 210 Anmeldungen (25,4 Prozent) gab es laut LSN die meisten neuen Gewerbe im Wirtschaftsabschnitt "Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen".