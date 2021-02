Hannover

Handel bewertet Stufenplan mit gemischten Gefühlen

03.02.2021, 11:13 Uhr | dpa

Viele Händler blicken mit gemischten Gefühlen auf den niedersächsischen Stufenplan in der Corona-Krise. "Es war überfällig, eine Perspektive aufzuzeigen", sagte Mark Alexander Krack, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Niedersachsen-Bremen am Mittwoch. Er bezeichnete es als richtigen Schritt, endlich etwas Konkretes auf den Tisch zu legen.

Die Landesregierung hatte am Dienstag einen Plan vorgestellt, der das Vorgehen in der Pandemie planbarer und verlässlicher machen soll. Abhängig von der Entwicklung des Sieben-Tage-Werts der Neuinfektionen und der Corona-Reproduktionszahl sieht dieser eine schrittweise Rückkehr zur Normalität oder auch noch schärfere Maßnahmen als bislang vor.

Die Händler fragen sich laut Krack aber, wie realistisch es ist, dass der Inzidenzwert schnell und dann auch langfristig unter 50 sinkt. Am Dienstag lag der Sieben-Tage-Wert in Niedersachsen bei 77,7. Der Handelsverband fordert daher Überlegungen, wie auch bei höheren Zahlen Lockerungen möglich sein könnten. "Mit strengen Anforderungen ist das möglich und die Händler sind bereit, viel in Kauf zu nehmen, um endlich wieder öffnen zu dürfen", sagte Krack.