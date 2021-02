Hannover

Industrieaufträge erholen sich Ende 2020: Trübes Gesamtjahr

04.02.2021, 13:27 Uhr | dpa

Industriebetriebe in Niedersachsen haben vor dem Jahreswechsel wieder etwas aufholen können, das Corona-Jahr 2020 brachte vielen aber insgesamt eine empfindliche Auftragsdelle. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag berichtete, nahmen die Bestelleingänge in dem wichtigen Wirtschaftssektor im vergangenen Dezember um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zu. Der positive Trend konnte die heftigen Folgen der Pandemie für die Nachfrage jedoch noch bei weitem nicht ausgleichen: Unterm Strich meldeten die Statistiker zu den Auftragseingängen für Industrieprodukte ein Jahresminus von 11 Prozent. Etliche Firmen hatten zuletzt befürchtet, dass auch der verlängerte zweite Shutdown ins Kontor schlagen könnte.

Zudem variierte die Entwicklung je nach Teilbereich stark. So nahmen die Industrie-Bestellungen aus dem Ausland zum Jahresende um ein Vielfaches stärker zu (29 Prozent) als die Binnennachfrage mit gerade mal 2 Prozent. Im niedersächsischen Maschinenbau gab es im Dezember ein Auftragsminus von 3, bei elektrischen Ausrüstungen von 5 Prozent. Für die Autoindustrie einschließlich Kfz-Teilen kam ein mageres Plus von 1 Prozent heraus. Mehr Aufträge verbuchten Chemie (11 Prozent), Metallerzeugung (10 Prozent) und Metallprodukte (8 Prozent).

Obwohl die Industriekonjunktur in einzelnen Sparten wieder anzieht, bleibt die Lage vielerorts angespannt. Autohersteller und -zulieferer etwa haben derzeit weiter Probleme, genügend Halbleiter-Bauteile und Elektronik-Chips zu bekommen. Die Industrie- und Handelskammern im Land (IHKN) hatten jüngst bei einer Umfrage ermittelt, dass die Sorgen der Wirtschaft wegen der Corona-Krise immer noch beträchtlich sind. So rechneten im Schlussquartal 2020 mehr als ein Drittel der Teilnehmer mit einem negativen Trend auch in den kommenden Monaten.