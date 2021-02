Hannover

31-Jähriger durch Schuss lebensgefährlich verletzt

04.02.2021, 15:50 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat am frühen Donnerstagmorgen in Hannover-Vahrenwald auf einen 31-Jährigen geschossen. Der Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus und wurde notoperiert, wie die Polizei mitteilte. Sie ermittelt wegen versuchter Tötung und sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Schuss auf den 31-Jährigen gegen 00.40 Uhr abgefeuert. Er wurde am Oberkörper getroffen und ging zu Boden. Zeugen beobachteten zwei mutmaßliche Tatverdächtige, die zu Fuß flüchteten. Kurz darauf passierte ein dunkler Minivan den Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug und den Tätern verlief ergebnislos.