Hannover

Hannover stellt Busverkehr ein

07.02.2021, 14:54 Uhr | dpa

Heftiger Schneefall und Verwehungen: In Hannover fährt vorerst kein Bus mehr, auch der Schienenersatzverkehr fällt aus. Der Busverkehr sei komplett eingestellt, sagte der Sprecher der Hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra, Udo Iwannek, am Sonntag. Die Straßenverhältnisse seien "so schwierig, dass wir das Risiko nicht eingehen konnten". Wann die Busse wieder fahren können, war zunächst noch offen. Die Stadtbahnen dagegen seien weiter unterwegs, wenn auch mit Einschränkungen und "diversen Störungen".